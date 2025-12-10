PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Windhagen (ots)

Am 10.12.2025, zwischen 12:15 Uhr und 14:05 Uhr, kam es in der Ortslage Windhagen in der Straße "Am Sportpark" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:48

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfallflucht

    Dierdorf (ots) - Am 10.12.2025, um 10:30 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Dierdorf in der Neuwieder Straßer ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad die Neuwieder Straße in Fahrtrichtung Marienhausen. An der Einmündung zur Hauptstraße wurde dem Geschädigten durch einen PKW-Fahrer, der von der Hauptstraße auf die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:05

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 17.35 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 12-jähriger Junge, die Kölner Straße, zu Fuß zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die Kölner Straße in Richtung Helmenzen befuhr. Das Kind erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Es wurde durch den Rettungsdienst in ein ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:48

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Holz-Weihnachtsstern

    Rheinbrohl (ots) - Rheinbrohl, Hauptstraße In dem Zeitraum vom 05.12.25, 21:00 Uhr und dem 06.12.25, 19:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein im Vorgarten aufgestellter, selbst gefertigter Holz-Weihnachtsstern beschädigt. Einige Holzlatten sowie die Lichterkette wurden mutwillig zerstört. Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren