Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Holz-Weihnachtsstern

Rheinbrohl (ots)

Rheinbrohl, Hauptstraße

In dem Zeitraum vom 05.12.25, 21:00 Uhr und dem 06.12.25, 19:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein im Vorgarten aufgestellter, selbst gefertigter Holz-Weihnachtsstern beschädigt. Einige Holzlatten sowie die Lichterkette wurden mutwillig zerstört.

Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / Rhein

Telefon: 02644-943-0

