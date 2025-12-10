Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Außenspiegel beschädigt und einfach weitergefahren

Niederfischbach (ots)

Eine Geschädigte parkte ihren Volvo am 9.12. ein einer Parkbucht vor einem Geldinstitut in der Konrad-Adenauer-Straße. Gegen 10:30 Uhr beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit dessen rechtem Außenspiegel den linken Außenspiegel des Volvos. Bei der Verursacherin soll es sich laut Zeugenangaben um eine ältere Dame mit einem weißen Kleinwagen handeln. Diese entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

