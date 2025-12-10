Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an DRK-Fahrzeug

Steinebach/Sieg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 8.12., 20 Uhr, und Dienstag, 9.12., 6:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe an einem Transporter des Deutschen Roten Kreuzes, welcher im Tatzeitraum in der Schwedengrabenstraße geparkt war.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zur der Sachbeschädigung unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

