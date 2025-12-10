Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am 09.12.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Ortslage Dierdorf in der Brückenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher verstieß mit einem dunklen PKW in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell