Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am 09.12.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Ortslage Dierdorf in der Brückenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher verstieß mit einem dunklen PKW in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 13:45

    POL-PDNR: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Breitscheid (ots) - Im Zeitraum vom 08.12.2025 bis 09.12.2025 wurde in der Ortslage 53547 Breitscheid ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen den Automaten auf und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder ...

  • 09.12.2025 – 13:13

    POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus in Neuwied

    Neuwied (ots) - Am 02.12.25 zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leutesdorfer Straße in Neuwied. Bislang unbekannte Täter gelangten in das Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 oder der E-Mailadresse kineuwied.k43@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte ...

  • 09.12.2025 – 13:12

    POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus in Linz am Rhein

    Linz am Rhein (ots) - Am 02.12.2025 gegen 18:05 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße in Linz. Die bislang unbekannten Täter wurden durch die Eigentümerin überrascht, als diese nach Hause kam und flüchteten im Anschluss in Richtung Weinbergstraße. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 oder der E-Mailadresse ...

