PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus in Neuwied

Neuwied (ots)

Am 02.12.25 zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leutesdorfer Straße in Neuwied. Bislang unbekannte Täter gelangten in das Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 oder der E-Mailadresse kineuwied.k43@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Kriminalinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 13:12

    POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus in Linz am Rhein

    Linz am Rhein (ots) - Am 02.12.2025 gegen 18:05 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße in Linz. Die bislang unbekannten Täter wurden durch die Eigentümerin überrascht, als diese nach Hause kam und flüchteten im Anschluss in Richtung Weinbergstraße. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 oder der E-Mailadresse ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:03

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf

    Rengsdorf (ots) - Am 08.12.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Ortslage Rengsdorf in der Straße Am alten Born Ecke Im Schauinsland zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunkelgrünen LKW mit Bagger beschädigte aufgrund der dortigen Straßenenge eine Grundstückseinfahrt. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte allerdings nach Zeugenaussagen zur Unfallstelle zurück und richtete die Einfahrt ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:28

    POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt/Wied OT Borscheid

    Neustadt/Wied (ots) - Am Montag den 08.12.2025 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr ereignete sich in Neustadt/Wied OT Borscheid ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten in das Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Schmuck entwendet. Nähere Angaben dazu können bislang nicht gemacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren