Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

Am 08.12.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Ortslage Rengsdorf in der Straße Am alten Born Ecke Im Schauinsland zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunkelgrünen LKW mit Bagger beschädigte aufgrund der dortigen Straßenenge eine Grundstückseinfahrt. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte allerdings nach Zeugenaussagen zur Unfallstelle zurück und richtete die Einfahrt soweit es möglich war wieder her. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Geschädigte nicht zu Hause. Die Daten der Unfallverursachers stehen zur Zeit nicht fest. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

