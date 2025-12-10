Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW-Fahrer flüchtet vor der Verkehrskontrolle

Breitscheid-Dasbach (ots)

Am 10.12.2025 gegen 02:10 Uhr sollte auf der L270 bei Krunkel ein PKW Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher trotz klarer Sicht mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern fuhr. Der Fahrzeugführer beschleunigte umgehend und flüchtete über die K90. Aufgrund der rasanten Fahrweise konnte erst in der Ortslage Dasbach auf den PKW aufgeschlossen werden. Dort wird die Flucht beendet. Der Grund der Flucht dürfte gewesen sein, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Neuwied nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Fahrzeug konnten außerdem noch Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Gegen den Fahrzeugführer sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell