POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alsdorf (ots)

Ein 28-jähriger befuhr am 9.12. gegen kurz vor 10 Uhr mit seinem Opel die Hauptstraße in Alsdorf in Fahrtrichtung Grünebach. Kurz vor dem Ortsausgang kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierdurch wurde er selbst leicht verletzt, und sein Fahrzeug entsprechend beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 28-jährige an, dass ihm ein roter Geländewagen aus Grünebach kommend auf seiner Fahrspur entgegen gekommen sei. Aufgrund dessen habe er nach rechts gelenkt um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das entgegenkommende Fahrzeug habe die Fahrt einfach fortgesetzt und sich entsprechend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem angegebenen flüchtigen Fahrzeug unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

