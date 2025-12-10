Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 17.35 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 12-jähriger Junge, die Kölner Straße, zu Fuß zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die Kölner Straße in Richtung Helmenzen befuhr. Das Kind erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Es wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 28-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

