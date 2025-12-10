PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

Am 10.12.2025, um 10:30 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Dierdorf in der Neuwieder Straßer ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad die Neuwieder Straße in Fahrtrichtung Marienhausen. An der Einmündung zur Hauptstraße wurde dem Geschädigten durch einen PKW-Fahrer, der von der Hauptstraße auf die Neuwieder Straße abbiegen wollte die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremse der Geschädigte sein Fahrrad derart stark ab, dass er stürzte. Durch das Sturzgeschehen wurde der Geschädigte verletzt. Der Unfallbeteiligte PKW entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den Verursacher vor. Vermutlich hat der Fahrer des PKW das Unfallgeschehen nicht mitbekommen. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

