Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein 47-jähriger Motorrollerfahrer befuhr am 10.12.2025 gegen 19:30 Uhr die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Abbiegen in die Hauptstraße stürzte er, und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief mit über 1,2 Promille deutlich positiv. Außerdem schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Dem Beschuldigten wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell