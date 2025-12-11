PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein 47-jähriger Motorrollerfahrer befuhr am 10.12.2025 gegen 19:30 Uhr die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Abbiegen in die Hauptstraße stürzte er, und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief mit über 1,2 Promille deutlich positiv. Außerdem schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Dem Beschuldigten wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:57

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Windhagen (ots) - Am 10.12.2025, zwischen 12:15 Uhr und 14:05 Uhr, kam es in der Ortslage Windhagen in der Straße "Am Sportpark" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:48

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfallflucht

    Dierdorf (ots) - Am 10.12.2025, um 10:30 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Dierdorf in der Neuwieder Straßer ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad die Neuwieder Straße in Fahrtrichtung Marienhausen. An der Einmündung zur Hauptstraße wurde dem Geschädigten durch einen PKW-Fahrer, der von der Hauptstraße auf die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:05

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 17.35 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 12-jähriger Junge, die Kölner Straße, zu Fuß zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die Kölner Straße in Richtung Helmenzen befuhr. Das Kind erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Es wurde durch den Rettungsdienst in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren