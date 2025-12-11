POL-PDNR: 37 Jährige Fahrzeugführerin unter BTM Einfluss

Neuwied (ots) - Am 11.12.25, gegen 15.30 Uhr kam es im Köttinger Weg/Ecke Röntgenstraße in 57537 Wissen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Personenkraftwagen. Ein Auto (eventuell dunkler Daihatsu) touchierte den Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierdurch verletzt. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Durch andere Autofahrer ...

mehr