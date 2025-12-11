PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 37 Jährige Fahrzeugführerin unter BTM Einfluss

Roth/Oettershagen (ots)

Am 11.12.2025 gegen 18:50 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen mit drei Personen besetzten PKW auf der B62 in der Ortslage Roth/Oettershagen anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der 37-jährigen Fahrzeugführerin konnten Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 17:31

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

    Neuwied (ots) - Am 11.12.25, gegen 15.30 Uhr kam es im Köttinger Weg/Ecke Röntgenstraße in 57537 Wissen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Personenkraftwagen. Ein Auto (eventuell dunkler Daihatsu) touchierte den Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierdurch verletzt. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Durch andere Autofahrer ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:28

    POL-PDNR: Körperverletzung

    Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 19.35 Uhr, kam es in der Kumpstraße in Altenkirchen zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen hierbei mehrere unbekannte Täter auf einen 30-jährigen Mann ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren