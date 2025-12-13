Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hinweis der Polizei Altenkirchen

überregional (ots)

Die Polizei Altenkirchen weist an dieser Stelle nochmals daraufhin, dass es nicht nur moralisch verwerflich ist Bilder von Personen in Notlagen anzufertigen und zu veröffentlichen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen oder Verstöße nach dem Landesdatenschutzgesetz nach sich ziehen kann. Hierzu zählen insbesondere Aufnahmen von Personen oder aber personenbezogenen Daten wie zum Beispiel Kfz-Kennzeichen. Bekannt gewordene Postings werden durch die Polizei gesichert und an die entsprechenden Verfolgungsbehörden übermittelt.

