Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L258

Neuwied (ots)

Am 12.12.2025 gegen 07:52 Uhr kam es auf der L258 an der Auffahrt zur B256 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 18-jährige Fahrerin eines dunklen BMW beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden LKW mit Pritsche. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall wurde die 18-jährige Fahrerin und der 29-jährige Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen leicht im Gesicht bzw. an der Hand verletzt. Sie wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die L258 teilweise komplett gesperrt werden. Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell