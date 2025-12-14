PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Asbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der L272 zwischen Germscheid und Bennau ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der männliche Fahrzeugführer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 21:39

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

    Straßenhaus (ots) - Am 13.12.2025 kam es zwischen 15:00 - 17:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Straßenhaus im Bereich der Eichenstraße. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in das Wohnhaus, welches anschließend durchwühlt wurde. Entwendet wurde nach erster Schätzung Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu der verdächtigen Person oder genutzten Fahrzeugen, der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 17:51

    POL-PDNR: Hinweis der Polizei Altenkirchen

    überregional (ots) - Die Polizei Altenkirchen weist an dieser Stelle nochmals daraufhin, dass es nicht nur moralisch verwerflich ist Bilder von Personen in Notlagen anzufertigen und zu veröffentlichen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen oder Verstöße nach dem Landesdatenschutzgesetz nach sich ziehen kann. Hierzu zählen insbesondere Aufnahmen von Personen oder aber personenbezogenen Daten wie zum Beispiel ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 13:33

    POL-PDNR: PKW-Diebstahl in Altenkirchen - Zeugen gesucht

    Altenkirchen (ots) - Am Samstag, den 13.12.2025, gegen 02:33 Uhr, kam es bei einem Autohaus in der Kölner Straße in Altenkirchen zu einer Komplettentwendung eines hochwertigen Fahrzeugs der Marke Alfa Romeo ohne Kennzeichen. Die unbekannten Täter verließen den Tatort über die Rudolf-Diesel-Straße. Zeugen der Tat werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder anderen genutzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren