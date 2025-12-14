PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße - Fußgänger leicht verletzt

Neuwied (ots)

Am 12.12.2025 gegen 18:45 Uhr kam es am Kreisverkehr Wilhelmstraße/Langendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und einer Fußgängerin. Hierbei übersah ein 55-jähriger Fahrer eines weißen BMW eine 60-jährige Fußgängerin, die am dortigen Zebrastreifen die Wilhelmstraße querte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht am rechten Bein verletzt. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 10:37

    POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt in der Konrad-Adenauer-Straße

    Neuwied (ots) - Am 14.12.2025 gegen 01:48 Ihr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Konrad-Adenauer-Straße in Neuwied, beim Fahrer eines blauen Renault Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Gegen den 40-jährigen Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und der Schlüssel sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 10:15

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L258

    Neuwied (ots) - Am 12.12.2025 gegen 07:52 Uhr kam es auf der L258 an der Auffahrt zur B256 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 18-jährige Fahrerin eines dunklen BMW beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden LKW mit Pritsche. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall wurde die 18-jährige Fahrerin und der 29-jährige Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen leicht im Gesicht bzw. an der Hand ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 04:07

    POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Asbach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der L272 zwischen Germscheid und Bennau ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der männliche Fahrzeugführer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren