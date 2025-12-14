PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl aus Supermarkt

Horhausen (Westerwald) (ots)

Am Samstag, den 13.12.2025 um 12:40 Uhr wurde hiesiger Dienststelle der Diebstahl von Waren aus dem LIDL-Markt an der Anschrift Landblum in Horhausen mitgeteilt. Der 24-jährige Beschuldigte flüchtete zunächst aus dem Markt mit einem Teil der Beute und zog sich in ein nahegelegenes Waldstück zurück. Bei der Flucht wehrte sich der Beschuldigte gegen die Mitarbeiter des Marktes. Niemand wurde verletzt. Er ging weiter in Richtung des Edeka-Marktes und von da aus weiter zu einem nahegelegenen Waldstück. Der Beschuldigte trug zum Tatzeitpunkt schwarze Bekleidung und war am Hals tätowiert. Er konnte durch die eingesetzten Beamten im Waldstück festgenommen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten mögliche Hinweise zu den Tathandlungen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

