Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Leichter auf Abwegen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Sonntag morgens wurde die Leitstelle Mülheim an der Ruhr von aufmerksamen Anwohnern angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich ein Metallponton auf der Ruhr gelöst hätte und unkontrolliert auf der Ruhr schwimmen würde.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Bereich des Wasserbahnhofes konnte ein circa 25 m langer und 4 m breiter Leichter angetroffen werden, der sich direkt vor die Schleuse gelegt hatte. Vermutlich hatten Unbekannte den Leichter, der dort im Bereich der Schleuse festgemacht wurde, los gebunden. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zogen das antriebslose Wasserfahrzeug wieder an die Spundwand und befestigten es dort. Augenscheinlich entstand bei dem Einsatz kein Schaden am Leichter oder am Schleusenbereich. Die Polizei und die Wasserschutzpolizei wurde ebenfalls über den Vorfall ermittelt. Nach circa 30 Minuten war der Einsatz beendet.

