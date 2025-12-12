Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW brennt in Tiefgarage

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstagabend, den 11. Dezember 2025, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 21:00 Uhr zu einem gemeldeten Brandereignis in einer Tiefgarage an der Paul-Esser-Straße alarmiert. Mehrere Anrufer hatten eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude gemeldet. Aufgrund der unklaren Lage entsandte die Leitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, den Führungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr (Löschzug Broich) zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: Dichter, schwarzer Rauch drang aus der Tiefgaragenzufahrt. Da die eingeschossige Tiefgarage über zwei separate Zugänge verfügt, wurden umgehend zwei Einsatzabschnitte gebildet, um eine gezielte Brandbekämpfung sicherzustellen. Zwei Trupps unter Atemschutz drangen zur Brandbekämpfung und Personensuche in die stark verrauchte Garage vor. Der brennende PKW konnte schnell im vorderen Bereich lokalisiert werden. Das Feuer wurde zunächst mit einem C-Rohr, anschließend mit einem Schaumrohr, erfolgreich gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Dennoch wurden rund 30 Fahrzeuge durch die massive Rauchentwicklung rauchbeaufschlagt. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr in der Garage. Nach Abschluss der Löscharbeiten leitete die Feuerwehr umfangreiche Lüftungsmaßnahmen zur Entrauchung ein. Der Einsatz dauerte insgesamt rund drei Stunden. Währenddessen stellte die Freiwillige Feuerwehr Heißen den Grundschutz für das restliche Stadtgebiet sicher. Die Einsatzstelle wurde abschließend zur Ermittlung der Brandursache an die Kriminalpolizei übergeben.

(TRu/FLa)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell