Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand am Schloss Styrum

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Morgen gegen 7:00 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Feuer im Dachgeschoss eines Nebengebäudes am Schloss Styrum gemeldet. Umgehend wurden zwei Löschzüge aus Broich und Heißen, sowie der Rettungsdienst und Führungsdienst zur Moritzstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich keine Personen in dem betroffenen Gebäude. Zur Brandbekämpfung wurde je ein Strahlrohr im Gebäude als auch von außen eingesetzt. Die Dachziegel wurden zum Teil entfernt, um an die betroffenen Brandstellen zu gelangen. Nach anderthalb Stunden wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Für die Dauer des Einsatzes war die Moritzstraße im Bereich des Schlosses gesperrt. (SiS)

