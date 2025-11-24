Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Montagabend, gegen 20.45 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Gracht. Durch die Leitstelle wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsendet. Eine Erdgeschosswohnung nebst zugehörigem Anbau stand bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in Vollbrand. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die Bewohner der Wohnung ins Freie begeben. Durch die Feuerwehr wurden umgehend mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung, zur Kontrolle des Treppenraumes und der in dem Objekt befindlichen Wohnungen sowie zur Kontrolle der angrenzenden Nachbarbebauung eingesetzt. Es wurden insgesamt sechs betroffene Personen durch den Rettungsdienst untersucht, mussten aber im weiteren Verlauf nicht in Krankenhäuser transportiert werden. Nach den Löschmaßnahmen wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit zwei Hochleistungslüftern durchgeführt. Die Brandwohnung ist unbewohnbar und wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die Bewohner wurden in einer Notunterkunft der Stadt untergebracht. Zwei weitere Bewohner einer Wohnung im 1. Obergeschoss sind bei Bekannten untergekommen. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Straße Gracht in Höhe der Einsatzstelle für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde für die Dauer des Einsatzes durch die freiwillige Feuerwehr sichergestellt. (MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell