FW-MH: Arbeitsunfall auf Baustelle in Müllheim-Saarn

Am Dienstagvormittag, 2. Dezember 2025, kam es auf einer Baustelle auf einem Firmengelände im Stadtteil Mülheim-Saarn zu einem Arbeitsunfall. Die Leitstelle alarmierte daraufhin einen Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes zur Einsatzstelle. Ein männlicher Bauarbeiter hatte sich eine tiefere Schnittverletzung im Bereich der Wade zugezogen. Da sich der Verletzte im Obergeschoss auf einem Baugerüst befand und aufgrund seiner Verletzung nicht mehr gehfähig war, wurden zur Unterstützung des Rettungsdienstes weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Neben dem Notarzteinsatzfahrzeug waren der Führungsdienst, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie die Drehleiter der Feuerwache 1 vor Ort. Nachdem der Arbeiter durch den Rettungsdienst und den Notarzt erstversorgt worden war, wurde er in einer Schleifkorbtrage gesichert und mithilfe der Drehleiter schonend zu Boden gebracht. Anschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus nach Duisburg. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Arbeitsunfall aufgenommen. (DR)

