Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Total eskaliert

Suhl (ots)

Erst einen Unfall verursacht und dann alle Wut an mehreren Autos ausgelassen hat ein 42-Jähriger am späten Dienstagabend in Suhl. Er versuchte zunächst in eine Parklücke in der Friedrich-König-Straße einzuparken, scheiterte dabei jedoch. Er beschädigte zwei Fahrzeuge und verursachte über 17.000 Euro Sachschaden. Danach stieg der Mann aus und ließ alle Emotionen an insgesamt drei Autos aus, in dem er die Reifen zerstach. Resultat - weitere 1.600 Euro Schaden. Der Mann war deutlich alkoholisiert, verweigerte aber einen Test und kam deshalb gleich mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell