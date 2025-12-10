FW-MH: Verkehrsunfall auf der Autobahn A40

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am Mittwochmorgen erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Hilfeleistungseinsatz auf der Autobahn A40. Durch einen eCall wurde ein Unfall im Bereich Friesenstraße in Fahrtrichtung Essen gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten zwei verunfallte Kraftfahrzeuge mit insgesamt drei betroffenen Personen vorgefunden werden. Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden unverzüglich durch den Rettungsdienst gesichtet und medizinisch versorgt. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Außerdem wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen. Während der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei und aufgrund der notwendigen Beseitigung von Fahrzeugteilen kam es zwischenzeitlich zu einer Vollsperrung der Autobahn. Nach circa 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr und der Johanniter-Unfall-Hilfe die Einsatzstelle verlassen und die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

Bei einem eCall (Emergency Call) handelt es sich um ein EU-weit vorgeschriebenes automatisches Notrufsystem für Autos, das bei schweren Unfällen automatisch die 112 oder eine dazwischen geschaltete Leitstelle anruft, Standortdaten übermittelt und eine Sprachverbindung zur Notrufzentrale herstellt, um Rettungskräfte schneller alarmieren zu können.

