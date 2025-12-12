FW-MH: Brennende PKW und Brand in einem Imbiss

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am frühen Morgen des heutigen Tages kam es kurz hintereinander zu zwei Brandeinsätzen in Styrum und Speldorf.

Um 2:04 Uhr wurden der Leitstelle ein Feuerschein sowie eine Rauchentwicklung auf einem Garagenhof an der Goebenstraße in Styrum gemeldet. Aufgrund der unklaren Schilderung wurden der Führungsdienst sowie der Löschzug der Feuerwache Broich entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten zwei PKW in voller Ausdehnung. Umgehend wurden ein Trupp zur Brandbekämpfung sowie ein weiterer Trupp zur Riegelstellung zu den angrenzenden Garagen und Gärten mit je einem Löschrohr eingesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Einsatzstelle konnte nach circa 30 Minuten an die Polizei übergeben werden.

Während der Einsatz an der Goebenstraße noch lief, erreichte die Leitstelle eine weitere Feuermeldung.

Um 2:24 Uhr wurde ein Brand in einem Imbiss an der Weseler Straße in Speldorf gemeldet. Hier kam es vermutlich durch Brandstiftung zu einem Brand im Ladenlokal. Durch das schnelle Eingreifen einer Streifenwagenbesatzung konnte der Brand des Inventars frühzeitig eingedämmt werden. Mit einem Pulverlöscher gelang es den Polizeibeamten, durch eine beschädigte Fensterscheibe hindurch das Feuer zu löschen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Schaffung eines Zugangs zum Gebäude sowie die Durchführung von Nachlöscharbeiten. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden bei den Bränden nicht verletzt.

