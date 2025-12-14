Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW Isuzu

Buchholz (Westerwald) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 10:00 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 12:15 Uhr wurden an einem PKW Isuzu alle Reifen beschädigt. Der PKW stand geparkt in einem Innenhof in der Ortslage Buchholz (Westerwald).

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell