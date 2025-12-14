PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW Isuzu

Buchholz (Westerwald) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 10:00 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 12:15 Uhr wurden an einem PKW Isuzu alle Reifen beschädigt. Der PKW stand geparkt in einem Innenhof in der Ortslage Buchholz (Westerwald).

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 15:54

    POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Windhagen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 13.12.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 11:00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des "Forum" in Windhagen geparkter PKW Renault Megane vermutlich beim Ein- oder Ausparken im vorderen linken Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 13:17

    POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Asbach (ots) - Am Freitag, 12.12.2025 wurde im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 12:45 Uhr ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der "Kamillusklinik" in Asbach geparkter PKW BMW 430i vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten mögliche ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:47

    POL-PDNR: Ladendiebstahl aus Supermarkt

    Horhausen (Westerwald) (ots) - Am Samstag, den 13.12.2025 um 12:40 Uhr wurde hiesiger Dienststelle der Diebstahl von Waren aus dem LIDL-Markt an der Anschrift Landblum in Horhausen mitgeteilt. Der 24-jährige Beschuldigte flüchtete zunächst aus dem Markt mit einem Teil der Beute und zog sich in ein nahegelegenes Waldstück zurück. Bei der Flucht wehrte sich der Beschuldigte gegen die Mitarbeiter des Marktes. Niemand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren