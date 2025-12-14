Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Windhagen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 13.12.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 11:00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des "Forum" in Windhagen geparkter PKW Renault Megane vermutlich beim Ein- oder Ausparken im vorderen linken Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise auf den Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

