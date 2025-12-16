PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen

Asbach (ots)

In der Zeit wischen dem 12.12.2025 und dem 16.12.2025 wurde in der Burgstraße in Asbach ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen. Die darin befindlichen Zigaretten und das Geld wurden restlos entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

