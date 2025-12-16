POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Herdorf (ots) - Am 16.12.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 02:30 Uhr in er Schneiderstraße einen 33-jährigen BMW-Fahrer. Da bei diesem betäubungsmittelkonsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, sollte ein polizeilicher Vortest durchgeführt werden. Der Test fiel positiv auf Metamphetamine aus, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Dem 33-jährigen wurde die ...

