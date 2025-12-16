PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hausen (Wied) (ots)

Am 16.12.2025 um 18:28 Uhr kam es in der Hönninger Straße in 53547 Hausen (Wied) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Linz. Kurz vor einer Rechtskurve betraten zwei Fußgänger die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Ein 69-jähriger Fußgänger aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach wurde von dem PKW erfasst und über das Fahrzeug geschleudert. Er wurde schwerstverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der zweite Fußgänger blieb unverletzt. Das unfallbeteiligte Fahrzeug wurde zum Zwecke der Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

