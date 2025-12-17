Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus

Bürdenbach (ots)

Im Zeitraum vom 15.12.2025 19:00 Uhr bis 16.12.2025 17:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in das Feuerwehrgerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Oberlahr. Hier verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt über eine rückwärtige Tür. Sodann wurde gezielt ein Einsatzfahrzeug angegangen und diverse Akku-Werkzeuge aus diesem entwendet. Ansonsten wurden keine weiteren Fahrzeuge oder Räumlichkeiten angegangen. Eine genaue Schadenssumme ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell