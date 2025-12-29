Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte stellten zwei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Apotheke

Bild-Infos

Download

Hagen-Haspe (ots)

Am späten Samstagabend (27.12.2025) stellten Polizeibeamte in Haspe zwei tatverdächtige Männer, die zuvor versucht hatten, in eine Apotheke einzubrechen. Ein Anwohner der Enneper Straße alarmierte die Polizei gegen 23.30 Uhr. Er war zuvor durch einen lauten Knall geweckt worden und erkannte bei einem Blick aus dem Fenster zwei Männer, die vor der Apotheke standen. Nachdem er sie angesprochen hatte, flüchteten die beiden Personen. In der Twittingstraße stellten weitere Einsatzkräfte zwei Männer (26 und 23), die der Personenbeschreibung des Zeugen entsprachen. Einer von ihnen blutete an der Hand und der andere hatte unter anderem einen Schraubendreher dabei. An der Tür der Apotheke erkannten die Polizisten Hebelspuren und Blut. Zudem war die Scheibe gesprungen. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden Männer. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell