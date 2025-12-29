PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte stellten zwei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Apotheke

POL-HA: Polizeibeamte stellten zwei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Apotheke
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Haspe (ots)

Am späten Samstagabend (27.12.2025) stellten Polizeibeamte in Haspe zwei tatverdächtige Männer, die zuvor versucht hatten, in eine Apotheke einzubrechen. Ein Anwohner der Enneper Straße alarmierte die Polizei gegen 23.30 Uhr. Er war zuvor durch einen lauten Knall geweckt worden und erkannte bei einem Blick aus dem Fenster zwei Männer, die vor der Apotheke standen. Nachdem er sie angesprochen hatte, flüchteten die beiden Personen. In der Twittingstraße stellten weitere Einsatzkräfte zwei Männer (26 und 23), die der Personenbeschreibung des Zeugen entsprachen. Einer von ihnen blutete an der Hand und der andere hatte unter anderem einen Schraubendreher dabei. An der Tür der Apotheke erkannten die Polizisten Hebelspuren und Blut. Zudem war die Scheibe gesprungen. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden Männer. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 07:30

    POL-HA: Vorbereitungen auf Silvester 2025 - die Polizei Hagen sorgt für Sicherheit

    Hagen (ots) - Die Polizei Hagen bereitet sich intensiv auf die anstehende Silvesternacht vor. Oberste Priorität hat die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Zur Vorbereitung auf die Feierlichkeiten orientiert sich die Hagener Polizei an der Beurteilung der aktuellen Lage und den Erkenntnissen aus ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:11

    POL-HA: Betrunken Auto gefahren / Schleichwege

    Hagen (ots) - In der Samstagnacht gegen 00:15 Uhr erregte die Fahrweise eines Autofahrers die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten, die sich auf einer Streifenfahrt befanden. Auf der Wehringhauser Straße konnten sie beobachten, wie der Fahrer eines Toyota Corolla in einer Kurve plötzlich und völlig unangemessen stark beschleunigte, so dass das Quietschen der Reifen deutlich zu hören war. Als der Autofahrer im Anschluss ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 10:44

    POL-HA: Sachbeschädigung an mehreren Autos

    Hagen (ots) - In der Nacht vom 25. auf den 26.12.25 wurden an der Heinrichstraße in Hagen mehrere geparkte PKW beschädigt. Bisher unbekannte Menschen haben im Bereich der Heinrichstraße 26 - 32 insgesamt fünf geparkte PKW beschädigt. An allen Fahrzeugen wurde aus dem jeweils rechten Vorderradreifen die Luft abgelassen, so dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Da durch die hinzugezogene Polizei an den Reifen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren