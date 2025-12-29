PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Nach Automatenaufbruch/Tatverdacht gegen 21-Jährigen - Diebesgut von Polizei beschlagnahmt

Gernsheim (ots)

Zwei Männer schlugen am Sonntagmorgen (28.12.), gegen 6.30 Uhr, mit einem Kanaldeckel die Scheibe eines Warenautomaten in der Biebesheimer Straße ein und entwendeten anschließend E-Zigaretten, Snacks und Reinigungsmittel für Fahrzeuge. Sie flüchteten in einem Auto. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 21 Jahre alten Mann. In seinem Fahrzeug konnte entsprechendes Diebesgut aufgefunden und von der Polizei beschlagnahmt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls. Die Ermittlungen zu dem zweiten an der Tat beteiligten Mann dauern an. Zudem prüft die Polizei, ob die Verdächtigen für weitere ähnlich gelagerte Taten in jüngster Vergangenheit in Betracht kommen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

