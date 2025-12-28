PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch-Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lorsch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beschädigten Fahrzeugen kam es am Sonntagmittag (28.12.), gegen 12:15 Uhr, auf der Bundesstraße 47 bei Lorsch. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 57-jähriger Wagenlenker den linken Fahrstreifen der B 47 von Lorsch in Richtung Bürstadt. Ein 64-jähriger Verkehrsteilnehmer, welcher ebenfalls die B 47 befuhr, beabsichtigte mit seinem Fahrzeug vom rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen zu wechseln und übersah hierbei den herannahenden 57-jährigen Wagenlenker. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die B 47 in Fahrtrichtung Bürstadt zeitweise für 30 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben einer Streife der Polizeistation Heppenheim, die Freiwillige Feuerwehr Lorsch sowie ein Rettungswagen. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 60.000 Euro. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim (06252/706-0) in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

