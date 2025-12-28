PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HP: Neckarsteinach - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht.

Neckarsteinach (ots)

Am Samstag, (27.12.) befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin gegen 20.00 Uhr die Landesstraße 535 aus Richtung Neckarsteinach kommend in Richtung Schönau. Auf einer Geraden setzte die Autofahrerin zum Überholvorgang eines vor ihr fahrenden Lieferwagens an. Während des Überholvorgangs kam die Fahrerin nach links von der Straße ab und fuhr die dortige Böschung hinunter. Dort fuhr die Fahrerin gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr 16-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug der Fahrerin entstand Totalschaden (20.000,- Euro). Der leicht verletzte Beifahrer wurde an der Unfallstelle von einer Krankenwagenbesatzung medizinisch versorgt. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn an der Unfallstelle zum Teil winterglatt. Das Fahrzeug musste mit zwei Abschleppwagen von der Unfallstelle geborgen werden. Der genannte Lieferwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Unfallfolgen zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 / 94050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

