POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Freitag (19.12.), 16:30 Uhr und Montag (22.12.), 15.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße Höhe Hausnummer 7 in 64646 Heppenheim einen schwarzen PKW VW Golf Plus. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Schaden an dem geparkten VW Golf beim Ausparken eines anderen Fahrzeuges verursacht. Etwa 3.000,- Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines PKW kosten, der an der Fahrertür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Berichterstatter: PK Guthier

