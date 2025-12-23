Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Nach Alleinunfall lebensgefährlich verletzte Person verstarb - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 6.12.2025, 8:11 Uhr

Warendorf (ots)

Der am Samstag, 06.12.2025, um 4.30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oelde verunglückte 53-jährige Oelder verstarb in der vergangenen Woche an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Es haben sich bei den Ermittlungen und festgestellten Spuren keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer ergeben.

