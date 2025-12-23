POL-WAF: Oelde. Nach Alleinunfall lebensgefährlich verletzte Person verstarb - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 6.12.2025, 8:11 Uhr
Warendorf (ots)
Der am Samstag, 06.12.2025, um 4.30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oelde verunglückte 53-jährige Oelder verstarb in der vergangenen Woche an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.
Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Es haben sich bei den Ermittlungen und festgestellten Spuren keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer ergeben.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell