Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Brand einer Lagerhalle - Brandursache lässt sich nicht abschließend klären - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 10.12.2025, 7.27 Uhr

Warendorf (ots)

Die Ursache des Brandes der Lagerhalle am 10.12.2025 lässt sich trotz der Einbindung eines Brandsachverständigen sowie eines Brandmittelspürhunds nicht abschließend klären. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden von 1,5 Millionen Euro.

Ursprungsmeldung vom 10.12.2025

Am Mittwoch (10.12.2025) um 4.40 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Lagerhalle in der Bauerschaft Köntrup in Ennigerloh-Ostenfelde gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand unter dem Einsatz von starken Kräften unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten laufen zur Zeit noch und werden voraussichtlich bis zum Mittag andauern. Aufgrund der Löscharbeiten ist die L 793 zwischen Ostenfelde und Oelde voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Nach Abschluss der Arbeiten werden Brandermittler die Suche nach der Brandursache aufnehmen. In der Lagerhalle waren unter anderem Fahrzeuge und Heu untergestellt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

