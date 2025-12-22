POL-WAF: Warendorf. Gegen schwarzen Opel Grandland gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Freitag, 19.12.2025, zwischen 14.35 Uhr und 15.05 Uhr auf der Straße Ostwall in Warendorf gegen einen schwarzen Opel Grandland. Der an der linken Frontstoßstange beschädigte Pkw stand auf dem Parkplatz eines Ärztehauses und Schuhgeschäfts. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell