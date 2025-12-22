Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Cannabisgeruch bei Autofahrer wahrgenommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.12.2025, 2.10 Uhr hielten Polizisten einen 25-jährigen Autofahrer auf der Hammer Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr und stellten körperliche Auffälligkeiten bei dem Ahlener fest. Dieser führte einen Drogenvortest mit positivem Ergebnis durch. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell