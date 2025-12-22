POL-WAF: Ahlen. Cannabisgeruch bei Autofahrer wahrgenommen
Warendorf (ots)
Am Montag, 22.12.2025, 2.10 Uhr hielten Polizisten einen 25-jährigen Autofahrer auf der Hammer Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr und stellten körperliche Auffälligkeiten bei dem Ahlener fest. Dieser führte einen Drogenvortest mit positivem Ergebnis durch. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.
