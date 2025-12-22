PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Cannabisgeruch bei Autofahrer wahrgenommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.12.2025, 2.10 Uhr hielten Polizisten einen 25-jährigen Autofahrer auf der Hammer Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr und stellten körperliche Auffälligkeiten bei dem Ahlener fest. Dieser führte einen Drogenvortest mit positivem Ergebnis durch. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

