Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Samstag, 20.12.2025, zwischen 16.40 Uhr und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Holunderweg in Beckum ein. Der oder die Täter stahlen aus den Räumen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

