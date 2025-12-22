POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Samstag, 20.12.2025, zwischen 16.40 Uhr und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Holunderweg in Beckum ein. Der oder die Täter stahlen aus den Räumen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell