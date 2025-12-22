PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aufmerksamer Zeuge meldete auffälligen Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Freitag, 19.12.2025 beobachtete ein Zeuge gegen 21.00 Uhr wie ein Autofahrer auf ein Tankstellengelände in Oelde, In der Geist fuhr und torkelnd ausstieg. Er informierte die Polizei, die den 49-jährigen Tatverdächtigen kontrollierte, ebenso seinen Pkw. Der Mann führte einen Drogenvortest mit positivem Ergebnis durch. Deshalb ließen die Beamten dem 49-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren ergab sich bei der Kontrolle, dass der Mann keinen Führerschein besitzt, sich an dem Auto nicht zugehörige Kennzeichen befanden und dieser nicht angemeldet war. Die Einsatzkräfte stellten die Kennzeichen sicher sowie die Autoschlüssel. Letztere um den Tatverdächtigen daran zu hindern, erneut mit dem Pkw zu fahren.

