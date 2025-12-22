POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert und unter Cannabiseinfluss stehend E-Scotter gefahren
Warendorf (ots)
Am Freitag, 19.12.2025, 16.15 Uhr kontrollierten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum. Es stellte sich heraus, dass der 33-Jährige absolut fahruntüchtig war und auch unter Cannabiseinfluss stand. Die Beamten nahmen den Neubeckumer mit und ließen ihm Blutproben entnehmen. Des Weiteren leiteten sie Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein und untersagten ihm die Weiterfahrt mit dem E-Scooter.
