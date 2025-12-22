POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert und unter Cannabiseinfluss stehend E-Scotter gefahren

Warendorf (ots) - Am heutigen Freitagmorgen (19.12.2025) kam es gegen 6.55 Uhr auf der B 58 in Drensteinfurt zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Pkw auf der B 58 in Richtung Drensteinfurt. Vor ihr fuhr ein 60-Jähriger aus Rietberg mit seinem Lkw. Beim Überholen des Lkw kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden ...

