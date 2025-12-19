PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Drensteinfurt. Vollsperrung der B 58 nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (19.12.2025) kam es gegen 6.55 Uhr auf der B 58 in Drensteinfurt zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Pkw auf der B 58 in Richtung Drensteinfurt. Vor ihr fuhr ein 60-Jähriger aus Rietberg mit seinem Lkw. Beim Überholen des Lkw kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Autos einer 48-Jährigen aus Ascheberg. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw der Ahlenerin ins Schleudern, stieß mit dem überholtem Lkw zusammen und prallte anschließend gegen eine Leitplanke. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Strecke war bis 9 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

