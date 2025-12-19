PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt - Ahlen - Selm. Unfallflüchtiger nach mehreren Unfällen gestellt

Warendorf (ots)

Zunächst kam es am Donnerstag (18.12.2025) um 18 Uhr in Drensteinfurt auf dem Windmühlenweg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen Audi mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna fuhr gegen das stehende Auto eines 70-jährigen Drensteinfurters. Der Audifahrer flüchtete. Um 18.15 Uhr kam es in Ahlen auf der Kapellenstraße zu zwei weiteren Verkehrsunfällen mit dem vorgenannten Audi. Zunächst fuhr das Fahrzeug auf den stehenden Pkw eines 64-Jährigen aus Ahlen auf. Als der Fahrer auch von hier flüchten wollte, stieß er gegen das Auto einer 61-jährigen Ahlenerin. Danach setzte er seine Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw um 19.50 Uhr in Selm durch Polizisten angehalten werden. Am Steuer saß ein 46-Jähriger aus Selm. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und besaß keinen Führerschein. Der gefahrene Audi war nicht mehr zugelassen. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Ermittlungsverfahren aufgrund der verursachten Unfälle wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden der Unfälle wird auf circa 6.500 Euro geschätzt.

