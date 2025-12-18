Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Verkehrsunfälle mit flüchtigen Verursachern

Warendorf (ots)

In der Zeit von Dienstag (16.12.2025) 14 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025) 9 Uhr wurde am Holtmarweg in Beckum ein geparkter roter Renault Clio am Heck beschädigt. In der Zeit von Dienstag (16.12.2025) 22.15 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025) 10.30 Uhr wurde wurde an der Siemensstraße in Beckum ein grauer Fiat Punto angefahren. Die jeweiligen Verursacher flüchteten. Wer hat die Verkehrsunfälle beobachtet? Wer kann Angaben zu den Verursachern oder deren Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell