POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Supermarkt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (18.12.2025) um 2.45 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Hauptstraße in Ennigerloh-Enniger ein. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell