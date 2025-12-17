Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) um 7.50 Uhr kam es auf der B 64 in Warendorf-Müssingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die B 64 aus Telgte kommend. Vor ihm befanden sich ein 59-Jähriger und eine 30-Jährige (beide aus Münster) mit ihren Autos. An der Ampelkreuzung Müssingen bremsten die beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Der 26-Jährige fuhr auf den Pkw des 59-Jährigen auf und schob diesen auf das Auto der Frau. Die 30-Jährige und der junge Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Autos der beiden Männer wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 13.500 Euro geschätzt.

