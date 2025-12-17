POL-WAF: Ahlen. Opel Corsa angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - In den vergangenen Tagen sind vermehrt Hinweise zu falschen Bankmitarbeitern bei uns eingegangen. Unter anderem haben sich Betrüger in Sendenhorst und Warendorf am Telefon als Mitarbeiter von Geldinstituten ausgegeben. Sie behaupteten, dass vermeintlich Zahlungen vorgenommen seien. Wäre das nicht der Fall, schienen die EC-Karten defekt zu sein und ...

mehr